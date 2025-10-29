Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Samsun'da, "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Samsun'da, "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" açıldı.

        Küratörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak'ın üstlendiği "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi Projesi"nde Ankara, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Düzce, Eskişehir, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya, Tokat, Trabzon ve Van'da eş zamanlı olarak toplam 550 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı ve resim öğretmeni Derya Şahin'in koordinesinde düzenlenen sergi ile milli birlik ve beraberliğin öneminin sanatsal dille anlatılması amaçlanıyor.

        Doç. Dr. Balcı, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı münasebetiyle sergi düzenlediklerini söyledi.

        Sergide 25 sanatçının 60'a yakın eserinin bulunduğunu belirten Balcı, "Geleneksel sanat eserlerinden baskı resim çalışmalarına, akrilik ya da yağlı boya çalışmalardan heykel ve seramik ürünlere kadar sanat eserlerini görebilirsiniz. Sergi 4 Kasım'a kadar gezilebilecek." dedi.

        Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Kaplan, Yalı Kütüphanesi'ne ders çalışmaya geldiklerini, bu sırada sergiyi de gezmek istediklerini belirterek, eserleri çok beğendiklerini ifade etti.

        Kaplan, tüm öğrencilere sergiyi gezmelerini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        MHP Alaçam İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyareti
        MHP Alaçam İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyareti
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çarşamba'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Çarşamba'da Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde çiftçilere toprak analizi eğitimi verildi
        19 Mayıs ilçesinde çiftçilere toprak analizi eğitimi verildi
        Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Vezirköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
        Vezirköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi