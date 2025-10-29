Samsun'da "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Samsun'da, "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi" açıldı.

Küratörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak'ın üstlendiği "100+2 Şehirlerarası Karma Sergi Projesi"nde Ankara, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Düzce, Eskişehir, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya, Tokat, Trabzon ve Van'da eş zamanlı olarak toplam 550 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı ve resim öğretmeni Derya Şahin'in koordinesinde düzenlenen sergi ile milli birlik ve beraberliğin öneminin sanatsal dille anlatılması amaçlanıyor.

Doç. Dr. Balcı, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı münasebetiyle sergi düzenlediklerini söyledi.

Sergide 25 sanatçının 60'a yakın eserinin bulunduğunu belirten Balcı, "Geleneksel sanat eserlerinden baskı resim çalışmalarına, akrilik ya da yağlı boya çalışmalardan heykel ve seramik ürünlere kadar sanat eserlerini görebilirsiniz. Sergi 4 Kasım'a kadar gezilebilecek." dedi.