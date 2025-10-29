Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Salıpazarı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt yaptı.

Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

