Ladik Belediyespor teknik direktör Eyüp Narşap ile sözleşme imzaladı

Narşap ise Ladik Belediyespor teknik direktörlüğüne tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yuva olarak gördüğüm yere tekrar döndüm. Artık konuşmanın değil, çalışmanın zamanı. Bu haftaki Turhalspor maçı hazırlıklarına hemen başlayacağız. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın makamında düzenlenen törenle Narşap, kendisini sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getiren sözleşmeyi imzaladı.

Teknik direktörlüğe, daha önce de kulüpte görev alan Eyüp Narşap'ın getirilmesi kararlaştırıldı.

