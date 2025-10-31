Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik de çalışma yapan ekipler, İlkadım ilçesinde bir iş yerinin deposunda arama yaptı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

