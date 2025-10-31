Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:57
        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı elektronik ürünlerin satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik de çalışma yapan ekipler, İlkadım ilçesinde bir iş yerinin deposunda arama yaptı.

        Aramada çeşitli ebatlarda şişelere konularak satışa hazır hale getirilmiş 24,5 litre sahte içki ile 8 içki kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

