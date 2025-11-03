Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kunduz Ormanları'nda Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Doğa Yürüyüşü (VEDOY) grubu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kunduz Ormanları'nda Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Doğa Yürüyüşü (VEDOY) grubu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kunduz Ormanları'nda gerçekleştirilen etkinliğe 91 doğasever katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile orman yürüyüşü sırasında doğanın güzelliklerini keşfederken, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlik boyunca güvenlik kurallarına özen gösterildi.

        VEDOY yetkililerinden Murat Çakır ve Ahmet Korkmaz, yürüyüşe katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin değerlerini doğa ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
        Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
        Samsun'da LÖSEV farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Samsun'da LÖSEV farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Alaçam'da düzenlenen operasyonda 19 kilo kaçak tütün ele geçildi
        Alaçam'da düzenlenen operasyonda 19 kilo kaçak tütün ele geçildi