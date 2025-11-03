Kunduz Ormanları'nda Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi

VEDOY yetkililerinden Murat Çakır ve Ahmet Korkmaz, yürüyüşe katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin değerlerini doğa ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.