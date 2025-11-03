Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Kütüphane çalışanlarına tütün bağımlılığı eğitimi verildi

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından Gazi Kütüphanesi çalışanlarına tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Kütüphane çalışanlarına tütün bağımlılığı eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından Gazi Kütüphanesi çalışanlarına tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

        Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen eğitimde, tütün kullanımının birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadelede uygulanabilecek yöntemler ve farkındalık artırma yolları ele alındı.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, tütün bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun olmadığını söyledi

        Yeşilay'ın toplumun her kesimine yönelik eğitim programlarıyla tütün ve diğer bağımlılık türleriyle mücadelede farkındalık oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Güneş, "Tütün bağımlılığı, sadece bireyin değil, çevresinin ve toplumun da yaşam kalitesini düşüren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Gençlerimizi bu tuzaktan korumak için erken yaşta bilinçlendirme çalışmaları çok önemlidir. Biz Yeşilay olarak bu konuda kararlıyız. Eğitim, farkındalık ve destek faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'a 2025 sezonunda kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi
        Samsun'a 2025 sezonunda kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı