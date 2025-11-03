Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cüneyit Ç. (36), Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan Hakan B'nin (33) bulunduğu kahvehanenin önünde tabancayla ateş etti.
Açılan ateş sonrası yaralanan Hakan B. ile Hilmi G, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Cüneyit Ç, Bafra Emniyet Müdürlüğü ile ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla Dededağı Mahallesi'nde bulunduğu evde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Cüneyit Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
