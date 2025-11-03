Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Cüneyit Ç. (36), Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan Hakan B'nin (33) bulunduğu kahvehanenin önünde tabancayla ateş etti.

        Açılan ateş sonrası yaralanan Hakan B. ile Hilmi G, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli Cüneyit Ç, Bafra Emniyet Müdürlüğü ile ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla Dededağı Mahallesi'nde bulunduğu evde yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen Cüneyit Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        'Türkiye'de her gün 10 kişi, organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor'
        'Türkiye'de her gün 10 kişi, organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor'
        Prof. Dr. Hecer: Türkiye'de hastalıkların yüzde 61'i, hayvandan insana bula...
        Prof. Dr. Hecer: Türkiye'de hastalıkların yüzde 61'i, hayvandan insana bula...
        Samsun'da Kütüphane çalışanlarına tütün bağımlılığı eğitimi verildi
        Samsun'da Kütüphane çalışanlarına tütün bağımlılığı eğitimi verildi
        Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'da "Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi