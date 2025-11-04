Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 23:13 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda bulunan boş arazide İ.E.Ç'yi (20), bıçakla yaralayan E.A.K'nin (18) İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alınan İ.E.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda dün boş arazide E.A.K. ile İ.E.Ç. arasında çıkan kavgada, E.A.K, İ.E.Ç'yi bacağından bıçakla yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun'daki motosiklet kazasında yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede öl...
        Samsun'daki motosiklet kazasında yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede öl...
        Oğul, kuzenini öldürmekten, baba da azmettirmekten hakim karşısında
        Oğul, kuzenini öldürmekten, baba da azmettirmekten hakim karşısında
        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren sanık ile babasının ya...
        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren sanık ile babasının ya...
        Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutukland...
        Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutukland...
        Samsunspor, Hamrun Spartans maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Hamrun Spartans maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Eski çalıştığı apartmanda oturan kadını öldüren görevliye müebbet hapis
        Eski çalıştığı apartmanda oturan kadını öldüren görevliye müebbet hapis