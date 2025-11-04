Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda bulunan boş arazide İ.E.Ç'yi (20), bıçakla yaralayan E.A.K'nin (18) İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alınan İ.E.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda dün boş arazide E.A.K. ile İ.E.Ç. arasında çıkan kavgada, E.A.K, İ.E.Ç'yi bacağından bıçakla yaralamıştı.
