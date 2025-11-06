Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:20
        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde, C.K. (50) yönetimindeki 55 ABT 147 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular D.K. (46) ve R.N.K. (39) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

