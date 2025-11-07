Stepnedeki uyuşturucu "Tony'nin hassas burnundan kaçmadı
Samsun'un Havza ilçesinde stepne olarak bilinen aracın yedek lastiğine gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin desteğinde bulundu, 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenen 486 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.Ş. (25), B.Ş. (42) ve G.C. (46) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
