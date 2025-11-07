Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Stepnedeki uyuşturucu "Tony'nin hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'un Havza ilçesinde stepne olarak bilinen aracın yedek lastiğine gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin desteğinde bulundu, 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:49 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:49
        Samsun'un Havza ilçesinde stepne olarak bilinen aracın yedek lastiğine gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tony'nin desteğinde bulundu, 3 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenen 486 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan T.Ş. (25), B.Ş. (42) ve G.C. (46) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

