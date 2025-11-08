Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci hastanede tedavi edildi
Samsun'da bir okulda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Kentteki özel okulda dün öğle yemeğinde hamburger yiyen 5 ila 11 yaşlarındaki 5 öğrenci rahatsızlandı.
Öğrenciler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisine götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okuldaki yemeklerden numune aldı.
