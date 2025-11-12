Samsun'da sahte kuru kahve ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte kuru kahve ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik araştırmada, bir kişinin sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, paketler halinde sahte kuru kahve ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
