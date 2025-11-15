GÜNCELLEME - Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K, E.E.Ç, E.Ö, E.A.T. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kavgaya karışan Y.E.K, E.E.Ç, A.K, N.C.A. (22), R.A. (17), E.Ö. (21), E.A.T. (21) ve F.K. (16) yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

