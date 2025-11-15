GÜNCELLEME - Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.K. (20), E.E.Ç. (21) ve A.K. (22), iş yerinin önünde silahla yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kavgaya karışan Y.E.K, E.E.Ç, A.K, N.C.A. (22), R.A. (17), E.Ö. (21), E.A.T. (21) ve F.K. (16) yakalandı.
Soruşturma kapsamında 2 ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K, E.E.Ç, E.Ö, E.A.T. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.