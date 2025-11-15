Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 11:21 Güncelleme: 15.11.2025 - 11:21
        Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait iş yerinde alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.K. (20), E.E.Ç. (21) ve A.K. (22), iş yerinin önünde silahla yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kavgaya karışan Y.E.K, E.E.Ç, A.K, N.C.A. (22), R.A. (17), E.Ö. (21), E.A.T. (21) ve F.K. (16) yakalandı.

        Soruşturma kapsamında 2 ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K, E.E.Ç, E.Ö, E.A.T. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

