        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ'de Diyabet Günü etkinliği kapsamında fidan dikildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından "OMÜ Diyabet Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:11
        OMÜ'de Diyabet Günü etkinliği kapsamında fidan dikildi
        Kurupelit Kampüsü Mühendislik Fakültesi bahçesinde diyabet farkındalığını artırmak amacıyla, "Tedavi gören çocuklarımızla geleceğe nefes oluyoruz" temasıyla yapılan programa OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihan Kaya, akademisyenler, sağlık çalışanları, öğrenciler ile OMÜ'de tedavi gören çocuklarla aileleri katıldı.

        Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Akın, etkinliğin sadece fidan dikmek değil, aynı zamanda çocuklarla kurdukları dostluk bağını güçlendirmek anlamına geldiğini belirterek, "Onların atacağı her kürek toprakla bu bağın pekişeceğine inanıyorum. Seneye de inşallah bu ağaçların altında küçük bir toplantı yaparız." dedi.

        Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın da 14 Kasım'ın dünyada Diyabet Günü olarak kutlandığına işaret ederek, "İkincisini gerçekleştirdiğimiz ağaç dikme törenimizle biz de bu özel güne hep birlikte katkıda bulunmak istedik. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle, diyetisyenlerimizle, anne babalarımız ve çocuklarımızla büyük bir ekibiz." ifadesini kullandı.

        Programda fidanlar, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

