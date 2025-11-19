Samsun Devlet Opera ve Balesi "Pinokyo" oyununun prömiyerini yaptı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi’nin dünya klasiği "Pinokyo"yu kentte minik sanatseverlerle buluşturdu.

Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo" çocuk oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelendi.

Librettosu ve bestesi Bujor Hoinic'e ait eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Damla Oktay ile Çağıl Han Öztornacı üstlendi. 45 dakikalık oyunda, bir anlatıcı, sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 34 kişi yer aldı.

Eserin dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Berkay Bayrak, video projeksiyonunu ise Akın Alp Yıldız yaptı.

Kapalı gişe prömiyer yapan tek perdelik eser, minik sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Eserin konusu şöyle:

"Marangoz Geppetto, Pinokyo adını verdiği tahta bir kukla yapar. Bir peri ona can verir ve iyi, cesur, dürüst olması halinde gerçek bir çocuğa dönüşeceğini söyler ancak Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzar ve başına türlü maceralar gelir."