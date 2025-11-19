Habertürk
        Havza'da Afet Kurban Programı Denetim Komisyonu toplandı

        Havza'da Afet Kurban Programı Denetim Komisyonu toplandı

        Havza'da Afet Kurban Programı Denetim Komisyonu toplandı.

        Giriş: 19.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:01
        Havza'da Afet Kurban Programı Denetim Komisyonu toplandı
        Havza'da Afet Kurban Programı Denetim Komisyonu toplandı.

        Havza Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, komisyonda Havza Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Fazlı Düzenli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Müftüsü Cemil Alcı, İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yer aldı.

        Toplantıda, ilçede bir gelenek olan afet kurbanında, afet kurbanı kesiminin esas ve kurallarının tespiti yapıldı.

        Gerekli asayiş tedbirlerinin planlanabilmesi için programın en az 1 hafta öncesinden İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi kararı alınırken halk sağlığının, hayvan sağlının korunması ve bununla ilgili tedbirleri almak için kesim yapılmadan önce İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Sağlık Teknisyenliği birimine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve kesim esnasında gerekli hijyen koşullarına uyulması gerektiği belirtildi.

        Afet kurbanı etkinliklerinin eğer tüm mahalleli vatandaşlardan para toplanmak suretiyle yapılacaksa 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa göre Havza Kaymakamlığından izin alınmak suretiyle yapılması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

