Havza'da anaokulunda "6 Yaş İlk Kalıcı Dişim Etkinliği" düzenlendi
Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik 6 Yaş İlk Kalıcı Dişim Etkinliği düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza Anaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun diş sağlığının önemine vurgu yaparak, "Ağız ve diş sağlığı açısından çocuklarımızın eğitimini ne kadar erken yaşta başlatırsak o kadar sağlıklı nesiller yetiştiririz." dedi.
Konuşmanın ardından başta Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat olmak üzere katılımcılar tarafından ilk kalıcı dişlerini çıkaran anaokulu öğrencilere İlk Kalıcı Dişim rozeti takılarak diş bakım karneleri verildi.
Etkinliğin son bölümünde ise çocukların yaş gruplarına yönelik oyun ve etkinliklerle ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.
Etkinliğe Havza Kaymakamı Ayvat'ın yanı sıra Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir, Okul Müdürü Hasan Geyik ve öğrenci velileri katıldılar.
