        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü kutlandı

        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:32 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:32
        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliğince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Sizler öğretmen olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim, bilgi, donanım aşılıyorsunuz. Bu öğrenciler inşallah ilerleyen süreçlerde iyi yerlere gelecekler. Biz de ilçe belediyesi olarak her zaman destek vereceğiz." dedi.

        Eğitim Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaman da konuşmalarında, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Vezirköprü Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

