Vezirköprü'de Öğretmenler Günü kutlandı

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliğince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Sizler öğretmen olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim, bilgi, donanım aşılıyorsunuz. Bu öğrenciler inşallah ilerleyen süreçlerde iyi yerlere gelecekler. Biz de ilçe belediyesi olarak her zaman destek vereceğiz." dedi.

Eğitim Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve Eğitim Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaman da konuşmalarında, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Vezirköprü Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara balık ekmek ikram edildi.