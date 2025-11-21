Samsunsporlu Musaba gösterdiği performanstan dolayı mutlu

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, çok daha fazla çalışarak takımına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:33
        UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla Samsunspor'u başarısında rol sahibi olan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Musaba, "Samsunspor'a gelmeden önce Türk futbolunu çok iyi biliyordum. Hatta Monaco'ya gitmeden önce benimle ilgilenen birçok Türk kulübü olmuştu. Bu sebepten dolayı Türk futbolunu takip ediyordum. Daha sonra Samsunspor bana ilgi duydu, ben de bu ilgiye karşılık buraya geldim ve buraya geldiğim için çok çok mutluyum." dedi.

        Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde iyi performans gösterdiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de ve Avrupa'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Görevimin bitmediği düşüncesindeyim, bu henüz başlangıç. Çok daha fazlasını yaparak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok uzun bir maç temposu bizi bekliyor. Çok önemli karşılaşmalar oynayacağız. Bu süreçte göstermiş olduğum performanstan mutlu olsam da bundan sonraki süreçte de elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini geliştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Kariyerimde en üst seviyelerdeki takımlarda oynamak istiyorum. Bunu her futbolcu ister. Umarım Samsunspor'a ben yardımcı olurum, daha sonrasında burada göstereceğim performansla Samsunspor bana hayalimi gerçekleştirme anlamında yardımcı olur. Şu an benim odak noktam Samsunspor. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım. Burada yapmak istediğim çok şey var. Bazı takımların benimle ilgisi olduğu söylentilerini duydum. Tabii bu tür şeyleri duymak elbette güzel ama ben Samsunspor'a ve Samsunspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu.

        Taraftarların kendisini 'rüzgarın oğlu' lakabı ile anmasını değerlendiren Musaba, "Hızlı olduğumu düşünsem de benden daha hızlı oyuncular var. Ben sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu tür şeyler duymak elbette beni mutlu ediyor." dedi.

        Musaba, Türkiye'de insanların çok sıcak kanlığı olduğunu vurgulayarak, "Her şeyden önce burada yemekler çok lezzetli. Bol bol bu lezzetleri tatmaya çalışıyorum. Futbol dışında sahil kenarından bol bol yürüyüş yapmayı seviyorum. Türk insanı da inanılmaz derece sıcak kanlı insanlar ve her zaman bana karşı sevgilerini gösteriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

