        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da arkadaşını darbederek ağır yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:28
        Samsun'da arkadaşını darbederek ağır yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi 160. Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan işçi S.Ö. (22) ile asansörcü E.B. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başına darbe alan S.Ö. ağır yaralandı.

        Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan S.Ö'nün beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şüpheli E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

