Samsun'da tırda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
Samsun'un Kavak ilçesinde bir tırda çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Kavak ilçesinde bir tırda çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.
Kavak ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede olay yerine ulaşan trafik polisleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.