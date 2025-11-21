Habertürk
        Samsun'da tırda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

        Samsun'da tırda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

        Samsun'un Kavak ilçesinde bir tırda çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:31
        Samsun'da tırda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
        

        Kavak ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan trafik polisleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

        Ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

