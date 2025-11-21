Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'un ilk yarı hedefi 33 puan

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin 33 puan olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'un ilk yarı hedefi 33 puan
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin 33 puan olduğunu söyledi.

        Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi.

        Beşiktaş ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran Çapa, "Aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Hatta mümkünse de puan farkını da daha fazlalaştırmak istiyoruz. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalarda bu tür karşılaşmalarda nasıl oynayabileceğimizi görmüş olduk. Hem ligde olsun hem Avrupa'daki karşılaşmalarda. Ümit ediyorum güzel bir sonuçla dönüp perşembe günü Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya hazırlanmış olacağız." dedi.

        İlk yarı son 5 maç oynayacaklarını hatırlatan Çapa, "İlk yarı son 5 karşılaşma oynayacağız. 15 puan var. Ligde ilk 5-6 içerisinde olan takımlarda kendi aralarında karşılaşmalar var son haftalarda. Ligdeki durumuzun belirlenmesinde bu çok belirleyici olacak. Ama biz buradan mümkün olduğu kadar az hasarlı devre arasına girmek istiyoruz. Belirlemiş olduğumuz bir puan vardı. 32-33 puan bandında bir hedef belirledik. Bunu gerçekleştirirsek bu bizim adımıza çok başarılı bir ilk devre olacak her anlamıyla. Yeni gelen arkadaşlarımızın yapmış olduğu katkı, Avrupa'daki başarımız, ligdeki başarı bu ilk devre adına güzel bir kapanış olmuş olacak." ifadesini kullandı.

        Çapa, sakat olan Olivier Ntcham'ın sahalara dönüşünün uzadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ntcham'ın sakatlığı beklediğimizden uzun sürdü. Ntcham önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak. Ondan sonraki maç temposunu ne kadar kısa zamanda yakalayabilecek, bu yapılan testlerden sonra belli olacak. Tanguy Coulibaly'in Galatasaray maçında takıma dönmesini bekliyoruz. Afonso Sousa zaten bu devreyi kapattı, ancak ikinci yarı aramızda olabilir. Lubomir Satka'nın da milli takımdan sakat dönmesi bizi ayrıca üzmüş oldu. Alternatifimizi azaltmış oldu daha doğrusu ama bu diğer tarafta da diğer oynayan arkadaşlarımız için güzel bir şans. O şansı her seferinde o süreyi alan arkadaşlarımız çok net ve güzel bir şekilde değerlendirdiler. Bu da bizim adımıza ayrıca bir mutluluk verici. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın doğru tecrübe olduğunu göstermiş oluyor. Bundan dolayı da oyuncu sayımızı fazla tutmak zorunda kaldık. Devre arasında belki yabancı kontenjanın kısıtlı olduğu için orada çok fazla bir hamle şansımız kalmadı ama belki yerli futbolcu kısmında doğru profilleri, doğru karakterleri bulabilirsek onlarla takviye etmek isteriz."

        Öte yandan Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma hareketleri ve daha sonra çift kale maç yaptı.

        Antrenmana sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka katılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Canik'te semt pazarlarına yakın takip
        Canik'te semt pazarlarına yakın takip
        Bahçelerde toprak analizi ve zararlı tespiti
        Bahçelerde toprak analizi ve zararlı tespiti
        Çarşamba Ovası'nın yeni gözdesi: Salep
        Çarşamba Ovası'nın yeni gözdesi: Salep
        Samsun'da pastırma sıcakları vatandaşı denize çekti
        Samsun'da pastırma sıcakları vatandaşı denize çekti
        Samsun Yakakent'te Hamsi Festivali'ne yoğun ilgi: 2 saatte 3 ton hamsi tüke...
        Samsun Yakakent'te Hamsi Festivali'ne yoğun ilgi: 2 saatte 3 ton hamsi tüke...
        Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı