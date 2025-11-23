Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam'da lise öğrencileri Ankara'yı ziyaret etti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da lise öğrencileri Ankara'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Samsun İl Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Özdemir de eşlik etti.

        Öğrenciler Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Gezi kapsamında, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesini gezip akademisyenlerle görüşerek üniversite ve meslek yaşamı hakkında bilgi alan öğrenciler, 1. TBMM binasını (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Okul Müdürü Nurcan Bolat yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin üniversite ortamlarını tanıması, hedeflerini güçlendiren önemli bir adımdı. Bu gezinin onların motivasyonuna büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Ulaşım desteği veren 1982 mezunlarımız Osman Tural ve Ercan Özgül'e teşekkür ediyorum. Ayrıca gezi boyunca emek veren öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da park halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu; o anlar kamerada
        Samsun'da park halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu; o anlar kamerada
        Samsun'da park halindeki otomobil yandı
        Samsun'da park halindeki otomobil yandı
        Samsun'da ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı
        Samsun'da ciple çarpışan motosikletteki çift ağır yaralandı
        Havza'da gençlere motivasyon semineri düzenlendi
        Havza'da gençlere motivasyon semineri düzenlendi
        Atasam Hastanesi'nde maaş krizi sürüyor: Çalışanlar 4 aydır maaş bekliyor
        Atasam Hastanesi'nde maaş krizi sürüyor: Çalışanlar 4 aydır maaş bekliyor