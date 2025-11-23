Samsun'da Yeni OSB'de yatırım ve altyapı çalışmaları devam ediyor

Samsun'un yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artırması hedeflenen Yeni OSB'de altyapı ve yatırım çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi.

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgenin modern sanayi merkezlerinden biri olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Yeni OSB'de Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünce içme suyu ve atık su altyapısının inşası devam ediyor. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Yeni OSB ile Samsun Limanı'nı birbirine bağlayacak demir yolu iltisak hattının zemin etütleri tamamlandı, proje ihale aşamasına geldi.

Ayrıca DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü bölgede belirlenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. OSB'de yer tahsisi yapılan firmaların fabrika inşaatları yükselirken Sampa Otomotiv, Poelsan Plastik, Borsan Kablo, Başkaynak, Korulu Grup ve Alumet Alüminyum gibi işletmeler de saha çalışmalarına devam ediyor. Uğur Ofset Medikal Ambalaj, Fitsa Yıldızlar Otomotiv, Gürsam Medikal Ambalaj, Çağsan Makina, Oto Binbirçeşit, Semsan Pompa, Asel Tıbbi Aletler ve Aysam Ortopedi Tıbbi Aletler gibi firmalar ise dolgu ve ruhsat süreçlerini sürdürüyor.