        Samsun Haberleri

        Samsun'da Yeni OSB'de yatırım ve altyapı çalışmaları devam ediyor

        Samsun'un yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artırması hedeflenen Yeni OSB'de altyapı ve yatırım çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:00
        Samsun'da Yeni OSB'de yatırım ve altyapı çalışmaları devam ediyor
        Samsun'un yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artırması hedeflenen Yeni OSB'de altyapı ve yatırım çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi.

        Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgenin modern sanayi merkezlerinden biri olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Yeni OSB'de Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünce içme suyu ve atık su altyapısının inşası devam ediyor. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Yeni OSB ile Samsun Limanı'nı birbirine bağlayacak demir yolu iltisak hattının zemin etütleri tamamlandı, proje ihale aşamasına geldi.

        Ayrıca DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü bölgede belirlenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. OSB'de yer tahsisi yapılan firmaların fabrika inşaatları yükselirken Sampa Otomotiv, Poelsan Plastik, Borsan Kablo, Başkaynak, Korulu Grup ve Alumet Alüminyum gibi işletmeler de saha çalışmalarına devam ediyor. Uğur Ofset Medikal Ambalaj, Fitsa Yıldızlar Otomotiv, Gürsam Medikal Ambalaj, Çağsan Makina, Oto Binbirçeşit, Semsan Pompa, Asel Tıbbi Aletler ve Aysam Ortopedi Tıbbi Aletler gibi firmalar ise dolgu ve ruhsat süreçlerini sürdürüyor.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Poelsan Plastik ve Sampa Otomotiv tarafından Yeni OSB'de yapımı süren fabrikanın inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Firma yetkililerinden bilgi alan Tavlı'nın ziyaretinde, tesislerin bölgenin üretim kapasitesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

        Yeni yatırımla birlikte Poelsan'ın üretim hacmini artırması ve istihdama ek katkı sunması hedefleniyor. Poelsan Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ, içme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemlerinde kullanılan iki binden fazla ürün çeşidiyle 75 ülkeye ihracat yapıyor.

        Ağır ticari araçlar için motor, kabin süspansiyonu ve elektrik sistemleri dahil 24 grupta 20 binden fazla ürün üreten Sampa Otomotiv ise Samsun’daki merkezinden 160 ülkeye ihracat yapıyor. Firma 150 bin metrekarelik üretim alanında 5 binden fazla çalışanıyla yıllık 45 bin ton ürün satışı ve 315 milyon avro ciroya ulaştı. 230’dan fazla araştırmacıyla sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarına ise 12,8 milyon avro ayırdı.

        Tavlı, ayrıca Gıda OSB'de yapımı süren yeni fabrikanın inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

