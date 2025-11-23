Çarşamba'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
B.Ö. yönetimindeki tarım aracının sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçeçakmak Mahallesi Elmalı mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
