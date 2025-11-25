Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'ndaki "sis denizi" dronla görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesindeki 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan "sis denizi" dronla görüntülendi.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan "sis denizi" dronla görüntülendi.
İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
Bölgede erken saatlerde başlayan sis, görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.
Gündüz vaktinde oluşan "sis denizi", 1650 rakımlı dağın manzaralarıyla birleşince eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
Dağdaki "sis denizi" dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.