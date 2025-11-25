Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:12 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:12
        Samsun'da 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.

        İhbarın bir vatandaş tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

        Bölgeye şerit çekerek önlem alan İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

