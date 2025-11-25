Salıpazarı'nda polis ekipleri KADES'i anlattı
Salıpazarı İlçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
Polis ekipleri, pazar yerleri ve iş yerlerinde kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, KADES hakkında bilgi vererek kadınların akıllı telefonlarına uygulamayı indirmeleri konusunda uyardı.
Ekiplerce, kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif çalışmaların devam edeceği belirtildi.
