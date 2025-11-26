Tekkeköy'de velilere yönelik "Aile Yılı" programı düzenlendi

Etkinlik sonunda Adeka Ortaokulu Müdürü Oktay Tekin, katılımcılara teşekkür ederek Oya Doğan'a plaket takdim etti.

Buluşmadan önce veliler, Oya Doğan'ın "Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır" adlı kitabını okuyarak söyleşiye hazırlandı.

Tekkeköy Adeka Ortaokulu "Aile Yılı" kapsamında klinik psikolog ve yazar Oya Doğan ile velileri bir araya getirdi.

