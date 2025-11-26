Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tekkeköy'de velilere yönelik "Aile Yılı" programı düzenlendi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde velilere yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:28
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde velilere yönelik program düzenlendi.

        Tekkeköy Adeka Ortaokulu "Aile Yılı" kapsamında klinik psikolog ve yazar Oya Doğan ile velileri bir araya getirdi.

        Etkinlik, Adeka Ortaokulu ile Lütfiye-Doktor Kenan Yılmaz İlkokulu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Buluşmadan önce veliler, Oya Doğan'ın "Ne Zaman Evet, Ne Zaman Hayır" adlı kitabını okuyarak söyleşiye hazırlandı.

        Programda Doğan, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sınır koyma, iletişim dili ve sağlıklı aile tutumları üzerine bilgi verdi.

        Etkinlik sonunda Adeka Ortaokulu Müdürü Oktay Tekin, katılımcılara teşekkür ederek Oya Doğan'a plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

