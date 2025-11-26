Samsun'da 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'da bir minibüste 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen bir minibüs, İlkadım ilçesinde durduruldu.
Minibüste yapılan aramada 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
