Samsun'da minibüse zulalanmış uyuşturucu bulundu
Samsun'un Havza ilçesinde bir minibüste gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen çalışmada, Havza'da M.B. (44) yönetimindeki minibüs durduruldu.
Yapılan aramada araç içindeki süngerlerin arasına gizlenmiş 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
