Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi sürüyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları Terme ilçesinde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, zararlının görüldüğü bölgelerde uygulanan mücadele eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince biyosidal ilaçların kullanımıyla 850 hane, 23 kamu alanı ile 623 ahır ve benzeri yapılar ilaçlandı.

Program kapsamında vatandaşlara, teknik personel tarafından ilaç hazırlama ve doğru ilaçlama yöntemleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Gazetecilere bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilaçlamanın etkisiyle zararlı popülasyonunun baskılandığını belirterek, "En kısa zamanda kahverengi kokarca zararlısını gündemimizden düşüreceğiz." dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise kahverengi kokarca ile mücadelenin ilçe ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye kıyasla zararlı yoğunluğunun azaldığını gözlemledik. Bu durum, yürütülen mücadelenin doğru olduğunu gösteriyor. Ancak aynı kararlılıkla devam etmemiz şart." diye konuştu.