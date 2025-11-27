Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:36 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:38
        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Sosyal Hizmet Merkezi personeli Tuğba Gülmez, Belediye Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" kapsamındaki çalışmalarını içeren bir sunum yaptı.

        Gülmez, sunumunda ailenin önemine dile getirdi.

        Kaymakam Özgür Kaya ve protokol üyeleri ise muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

        Samsun Kadastro Müdürlüğü Fen Kontrol Memuru Saadettin Çelebi de 2026 yılında Vezirköprü'ye bağlı 89 köyde kadastro yenileme çalışması yapılacağının bilgisini verdi.

        Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Yaşar, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü 71. Şube Müdürü Özgür Ulurak ile kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

