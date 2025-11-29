Salıpazarı'nda gıda denetimi yapıldı

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolör ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuata uygunluk denetlendi ve eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.