Altın dane buğdayı 19 Mayıs'ta ekildi
19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Altın Daneler Toprakla Buluşuyor" projesi ilçede sürüyor.
Proje kapsamında yerli çeşit Altın Dane buğdayı, Tepeköy Mahallesi'ndeki demonstrasyon sahasında önder çiftçi tarafından ekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla arazi çalışlamarına devem ediyor.
Altın Dane buğdayının yüksek verim potansiyeli, hastalıklara dayanıklılık, kaliteli un ve ekmeklik özellikleri, farklı iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.
