Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ankara Vezirköprü Platformu'ndan YİBO öğrencilerine destek

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ankara Vezirköprü Platformu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından temin edilen iki adet su sebili ile çeşitli ikramlıklar, Vezirköprü Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (YİBO) teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Vezirköprü Platformu'ndan YİBO öğrencilerine destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ankara Vezirköprü Platformu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından temin edilen iki adet su sebili ile çeşitli ikramlıklar, Vezirköprü Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (YİBO) teslim edildi.

        Teslim törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Yunis Kuzu, Süleyman Aslan ve YİBO Müdürü Bünyamin Kıvrak katıldı. Destek kapsamında sıcak-soğuk su sebili ile çeşitli ikramlıklardan oluşan paketler, okulun kız ve erkek pansiyonlarında kitap okuma ve ders çalışma saatlerinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.

        Törende konuşan Yunis Kuzu, "Platform olarak Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören çocuklarımızın özellikle kış aylarında ders çalışırken ve kitap okurken sıcak-soğuk içecek içebilmeleri için iki adet sebil hediye ediyoruz. Okulumuza hayırlı olsun." dedi.

        Okul Müdürü Bünyamin Kıvrak ise öğrenciler adına platform üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de çiftçiye Orköy Projesi kapsamında ekipman ve süt ineği desteğ...
        Vezirköprü'de çiftçiye Orköy Projesi kapsamında ekipman ve süt ineği desteğ...
        Büyükşehir'den engelli bireylere özel Dragon Bot Yarışları
        Büyükşehir'den engelli bireylere özel Dragon Bot Yarışları
        Havza'da veli ve öğretmenlere "Özel Eğitim" semineri verildi
        Havza'da veli ve öğretmenlere "Özel Eğitim" semineri verildi
        Samsun'da genç kızın 4'üncü kattan atlayıp ölmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye...
        Samsun'da genç kızın 4'üncü kattan atlayıp ölmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye...
        Havza'da gönüllüler özel öğrencilerle buluştu
        Havza'da gönüllüler özel öğrencilerle buluştu
        Kadın mühendisler Samsun'un ikiz dönüşüm hamlesine öncü oldu
        Kadın mühendisler Samsun'un ikiz dönüşüm hamlesine öncü oldu