Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da artan "Bu fotoğraftaki sen misin?" mesajlarıyla ilgili belediye vatandaşları uyardı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde son günlerde "Bu fotoğraftaki sen misin?" ifadeleriyle gönderilen mesajların artması üzerine Yakakent Belediyesi vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da artan "Bu fotoğraftaki sen misin?" mesajlarıyla ilgili belediye vatandaşları uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde son günlerde "Bu fotoğraftaki sen misin?" ifadeleriyle gönderilen mesajların artması üzerine Yakakent Belediyesi vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu mesajlarda yer alan bağlantıların dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada, bu linklere tıklanması halinde vatandaşların faturalarına ek ücret yansıyabileceği, kontörlerinin tükenebileceği ve kişisel bilgilerinin ele geçirilebileceği ifade edildi.

        Belediye, vatandaşlardan şüpheli mesajlara itibar etmemeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamamaları gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Bafra'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Bafra'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor
        Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor
        Samsun'da Kadın Mühendis Okulu'ndan eğitim alan 29 kadın istihdama kazandır...
        Samsun'da Kadın Mühendis Okulu'ndan eğitim alan 29 kadın istihdama kazandır...
        Bafra Sera OSB'de bin 500 kişilik istihdam hedefi
        Bafra Sera OSB'de bin 500 kişilik istihdam hedefi
        Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor
        Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor