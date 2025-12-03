Samsun'da artan "Bu fotoğraftaki sen misin?" mesajlarıyla ilgili belediye vatandaşları uyardı

Belediye, vatandaşlardan şüpheli mesajlara itibar etmemeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamamaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, bu linklere tıklanması halinde vatandaşların faturalarına ek ücret yansıyabileceği, kontörlerinin tükenebileceği ve kişisel bilgilerinin ele geçirilebileceği ifade edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde son günlerde "Bu fotoğraftaki sen misin?" ifadeleriyle gönderilen mesajların artması üzerine Yakakent Belediyesi vatandaşları uyardı.

