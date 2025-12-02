Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un son dönemde Galatasaray'dan puan alamadığını belirterek, "İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:04
        Samsunspor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor
        Veysel Bilen, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları Galatasaray'dan geride kalan 2 sezonda puan alamadığını hatırlattı.

        Süper Lig'deki son 2 karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Bilen, "Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından beraberlik aldık. Galatasaray karşısında şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray ligimizin güçlü takımlarından, şu anda da lider durumunda. Samsunsporlu futbolcular, armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, son düdüğe kadar mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman veya iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Bilen, Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Galatasaray'dan puan almayı umut ediyoruz. Hatta Galatasaray'dan puan almanın ötesinde, ligde 2 maçta berabere kalarak kaybettiğimiz 4 puanı telafi edecek bir galibiyet almayı istiyoruz. Takımızda 4 sakat oyuncumuz var. Sakatlığı geçen en az 2 oyuncumuzun bu maçta bizimle olması muhtemel. Diğer sakatlarımız giderek toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Orada yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

