        Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de çiftçiye Orköy Projesi kapsamında ekipman ve süt ineği desteği verildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orköy projesi kapsamında orman köylülerine iş makinesi, traktör, tomruk çekme vinci ve süt sığırcılığı desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:12
        Proje kapsamında 1 iş makinesi, 2 traktör, 8 tambur ve 28 süt ineğinin teslimi için tören düzenlendi.

        Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende süt sığırcılığı desteğinden yararlanan 14 aileye 28 inek verildi. Kumral, Kapaklıeşme, Erduası ve Karaköy mahallelerine tahsis edilen iş makineleri ise muhtarlara teslim edildi.

        Orköy kredi desteği kapsamında sağlanan toplam 14 milyon 626 bin liralık desteğin yüzde 20’sine karşılık gelen 2 milyon 925 bin 200 lirasının hibe olarak verildiği bildirildi. Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, dağıtımın hayırlı olmasını diledi.

        Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Vezirköprü’nün iş yükü yüksek olmasına rağmen bölgeye en fazla katkı sağlayan yerlerden biri olduğunu belirtti.

        İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ise bölgede süt sığırcılığında kadın emeğinin ağırlıkta olduğunu söyleyerek gelecek yıl süt soğutma tankeri tedarik edilmesi halinde üreticilerin daha avantajlı duruma gelebileceğini ifade etti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

