Havza'da veli ve öğretmenlere "Özel Eğitim" semineri verildi

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında veli ve öğretmenlere yönelik "Özel Eğitim" semineri düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde özel gereksinimli çocuklara sunulan destek süreçleri ve güncel yaklaşımlar ele alındı. Merkezin konferans salonunda düzenlenen etkinliğin sabah oturumu velilere, öğleden sonraki oturumu ise okul idarecileri ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik yapıldı.

OMÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emrah Gülboy, Dr. Seyhan Soğanlı ve Öğretim Görevlisi Dr. Uygar Bayraktar güncel uygulamalar, temel kavramlar, nedenler, kaynaştırma süreçleri ve aile destek yöntemleri gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.

Seminere Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muzaffer Tahmaz RAM Müdürü Adem Gümüşçü ile veliler ve öğretmenler katıldı.