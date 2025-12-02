Habertürk
Habertürk
        Havza'da "Değerli Macera" çocuk oyunu sahnelendi

        Havza'da "Değerli Macera" çocuk oyunu sahnelendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Parlayan Şehir Gururla Samsun" mottosuyla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da "Değerli Macera" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        02.12.2025 - 15:14
        Havza'da "Değerli Macera" çocuk oyunu sahnelendi
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Parlayan Şehir Gururla Samsun" mottosuyla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da "Değerli Macera" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan tek perdelik oyun, Tiyatro Fatma tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde 3 seans halinde izleyiciyle buluştu.

        Yakın arkadaş olan bir kelebek ile aslanın macerasını konu alan oyunda yardımseverlik, cesurluk ve dürüstlük temalarını işledi.

        Etkinliğin, çocukların kültürel gelişmesine katkı sağlayan ve tiyatro ile tanışmak amacıyla düzenlediği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

