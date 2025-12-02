Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi yüzme kursları başladı

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında Havza'da ilk yüzme kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:00
        Havza'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi yüzme kursları başladı
        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında Havza'da ilk yüzme kursları başladı.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ilçede tanıtım programı düzenlendi.

        Programa katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'dan proje sürecine ilişkin bilgi aldı.

        Proje kapsamında açılan ilk kursa 54 öğrencinin katıldığı bildirildi.

        Kaymakam Ayvat, çocuklarla sohbet ederek yüzme sporunun fiziksel gelişimi ve dikkat dağınıklığının azalması açısından önemine değindi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, hedeflerinin ilçedeki tüm ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerini yüzme öğretmek olduğunu ifade etti.

        Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise projenin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklediğini ve yüzme yeteneği olan çocukların tespitine katkı sağlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

