MHP Samsun teşkilatı Havza'da istişare toplantısında bir araya geldi

MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Hasan Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan, Kavak İlçe Başkanı Vekili Ferit Candemir, Ladik İlçe Başkanı Gülami Erdoğan ve Asarcık İlçe Başkanı Ecevit Sezek, ilçe başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.