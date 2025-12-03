MHP Samsun teşkilatı Havza'da istişare toplantısında bir araya geldi
MHP Samsun İl Başkanlığının yürüttüğü "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" ve "Derdin Derdimiz" programları kapsamında istişare toplantısı Havza'da yapıldı.
MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Hasan Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan, Kavak İlçe Başkanı Vekili Ferit Candemir, Ladik İlçe Başkanı Gülami Erdoğan ve Asarcık İlçe Başkanı Ecevit Sezek, ilçe başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılışına konuşan İl Başkan Yardımcısı Güler, programların "Terörsüz Türkiye" hedeflerine katkı sunmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devem çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Program kapsamında ilçelerde yürütülecek çalışmalar ele alındı.
