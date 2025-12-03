Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de öğrenciler "Benim Kulübüm Yeşilay" projesiyle bilgilendirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu'nda öğrencilere "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi Genç Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:16
        Terme'de öğrenciler "Benim Kulübüm Yeşilay" projesiyle bilgilendirildi
        Proje kapsamında öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş süreci, tarihsel misyonu ve bağımlılıkla mücadeledeki temel ilkeleri aktarıldı.

        Pasif içiciliğin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri gerçek yaşam örnekleriyle anlatılırken, eğitim oturumu öncesi ve sonrası yapılan öntest ve sontestlerle öğrencilerin bilgi düzeylerindeki değişim ölçüldü.

        Sunumun ardından okul bahçesinde Gençlik Merkezi tarafından temin edilen ekipmanlarla oluşturulan fiziksel parkurda öğrenciler yarıştı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Etkinlik, Gönüllülük Haftası kapsamında "Gönüllüysen El Ver" temasıyla sürdürüldü.

        Öğrenciler, hatıra panosuna el baskısı bırakarak gönüllülük farkındalığını sembolik olarak ifade etti. Yeşilay temalı öğrencilerin hazırladığı afişler, okul içinde oluşturulan sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Okul yönetimi ve proje sorumluları, çalışmanın bağımlılıkla mücadele bilincini güçlendirdiğini ve gönüllülük kültürüne katkı sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

