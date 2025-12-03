Terme'de öğrenciler "Benim Kulübüm Yeşilay" projesiyle bilgilendirildi

Okul yönetimi ve proje sorumluları, çalışmanın bağımlılıkla mücadele bilincini güçlendirdiğini ve gönüllülük kültürüne katkı sağladığını belirtti.

Öğrenciler, hatıra panosuna el baskısı bırakarak gönüllülük farkındalığını sembolik olarak ifade etti. Yeşilay temalı öğrencilerin hazırladığı afişler, okul içinde oluşturulan sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sunumun ardından okul bahçesinde Gençlik Merkezi tarafından temin edilen ekipmanlarla oluşturulan fiziksel parkurda öğrenciler yarıştı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Pasif içiciliğin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri gerçek yaşam örnekleriyle anlatılırken, eğitim oturumu öncesi ve sonrası yapılan öntest ve sontestlerle öğrencilerin bilgi düzeylerindeki değişim ölçüldü.

