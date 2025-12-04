Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
K.E'nin (30) kullandığı 19 UC 108 plakalı kamyon, Vezirköprü-Havza kara yolu Devlet Hastanesi kavşağında M.Ç.G. (30) idaresindeki 55 HZ 525 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G.Z. (30) ile B.G. (53) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
