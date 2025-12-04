Habertürk
        Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.12.2025 - 14:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:44
        Samsun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        K.E'nin (30) kullandığı 19 UC 108 plakalı kamyon, Vezirköprü-Havza kara yolu Devlet Hastanesi kavşağında M.Ç.G. (30) idaresindeki 55 HZ 525 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G.Z. (30) ile B.G. (53) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

