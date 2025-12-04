Havza Kaymakamı Ayvat deprem güçlendirmesi yapılan eğitim kurumlarını inceledi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ilçede deprem güçlendirmesi yapılan eğitim kurumlarını inceledi.

Ayvat, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Şube Müdürü Hakan Erhan ve Havza 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz ile birlikte deprem güçlendirmesi çalışmaları devam eden eski Şehit Faruk Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Havza MTAL Öğrenci Yurdu binalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Bir süre binada incelemeler yapan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Kaymakam Ayvat, çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağını ifade ederek, "İnşallah ilçede Şehit Faruk Kara MTAL binası olarak hizmet veren okul binamız yarı yıl tatilinden sonra 25 Mayıs Ortaokulu olarak hizmete açılacak. Şehit Faruk Kara MTAL'nin kapanması ile boş kalan binamıza 6 yıl önce depreme dayanıksız olması nedeni ile başka bir okul binasında eğitim hayatına devam eden 25 Mayıs Ortaokulunun taşınması ile öğrencilerimize daha güvenli ve modern bir ortamda eğitim alma imkanına sahip olacak. Yine aynı şekilde deprem güçlendirmesi çalışmaları devam eden Havza MTAL Öğrenci Yurdu binamız da bir ay gibi bir süre sonra tekrar hizmete girecek." dedi.