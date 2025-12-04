Habertürk
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Giriş: 04.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:06
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki turnuvaya 49 ilden 139 takım, 412'si kadın olmak üzere 839 sporcu katıldı.

        Şampiyonanın ilk gününde klasik yay takım final atışları gerçekleştirildi. Erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci olurken, kadınlarda Samsun Okçuluk Spor Kulübü altın madalyayı kazandı. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü birinciliği elde etti.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, şampiyonayı rekor sayıda sporcu katılımıyla Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Turnuvaya 839 sporcunun mücadele ettiğini anlatan Topaloğlu, "Burada 2026 Salon Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan milli takımımızı seçeceğiz. Milli sporcularımız 2026'nın şubat ayında Bulgaristan'daki Salon Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil edecek. Bu yarışmanın hemen arkasından Bedensel Engelli Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'mızın seçmeleri burada yapılacak ve Samsun'da kampa girecekler. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için burada hazırlanacaklar." dedi.

        - "Türk okçuluğu dünyada ilk 3 içindedir"

        Abdullah Topaloğlu, milli sporcuları uluslararası yarışmalara hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Sporcularımız umuyorum ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Okçuluğumuz dünyada her zaman ilk üçün içindedir ve çok ciddi, saygın bir konuma sahiptir. Gerek Türkiye'de yapılan uluslararası yarışmaların kalitesi, gerekse yurt dışında katıldığımız uluslararası yarışmalarda aldığımız dereceler Türk okçuluğunun dünyada en saygın kurumlardan biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Olimpiyat madalyasına sahip çok az ülkeden birisiyiz. Bütün amacımız 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'nda yine altın madalyayı kazanmak ve ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil etmek. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde. Umuyorum ki Los Angeles'ta da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

        Türkiye'de her yıl 12 bin civarında sporcunun okçuluk lisansı aldığını anlatan Topaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bizim 9-12 yaş grubumuz ve 13-14 yaş grubumuza her yıl 12 bin civarında yeni okçu katılıyor. Bu okçularımızın yaş gruplarına baktığımız zaman en önemli yaş grubu 13-14 yaş grubu. Bu gruba bir sonraki olimpiyatın sporcusu olarak bakılıyor. Dolayısıyla 13-14 yaş grubu bizim en büyük hedef grubumuz. Burada da görüldüğü gibi birçok genç sporcumuz mücadele ediyor. Teknik ekibimiz, milli takım ekibimiz de burada. Onlar da puanları takip ediyorlar. Bu puanlara göre de sporcularımızı kampa alıp daha iyi bir eğitim görmelerini sağlayacaklar."

        Samsun'da 4 gün sürecek turnuvanın ikinci gününde yalın yay atışları yapılacak.

