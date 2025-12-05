Habertürk
        Samsun'da kaçak avlanan 300 kilogram midye ele geçirildi

        Samsun'da kaçak avlanan 300 kilogram midye ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 300 kilogram midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:47
        Samsun'da kaçak avlanan 300 kilogram midye ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 300 kilogram midye ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kentte durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 300 kilogram midye bulundu. Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

        Araç sürücüsü ve yanındaki kişiye "Su Ürünleri Kanunu'na" muhalefetten toplam 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

