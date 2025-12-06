Havza'da "Sınır Var Sinir Yok" söyleşisi düzenlendi

Eğitimci ve yazar Saniye Bencik Kangal, Havza'da "Sınır Var Sinir Yok" temalı söyleşi gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, katılımcılara kadına karşı şiddet, çocuk ve kadın hizmetlerinden sosyal ekonomik destek programları konusunda bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Eğitimci ve yazar Kangal, söyleşide çocukların mutlu, ahlaklı, nazik, merhametli, saygılı ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için ebeveynlerin nasıl bir yaklaşım benimsemesi konusunda, kendi hayatından ve örneklerle bilgiler verdi.

Disiplin ve sınırların tanımı, çocuk gelişiminin temelleri, sınır koyma teknikleri ile ebeveynlikte duygu yönetimi konularında deneyim ve bilgilerini paylaşan Kangal, programın sonunda kitaplarını imzaladı.