        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:43
        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan C.A'yı (39) yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

